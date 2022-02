Milano, olio esausto contro hub vaccinale: identificato un 61enne no vax

Attacco a hub vaccinale, no vax incastrato dalle telecamere

E' stato identificato e perquisito dalla Digos di Milano, su delega del capo della sezione distrettuale antiterrorismo della procura Alberto Nobili, il presunto autore dell'imbrattamento e del tentato incendio, con dell'olio esausto, dell'hub vaccinale in via Pitteri 84 commesso lo scorso 17 gennaio. Si tratta di un cittadino milanese di 61 anni pregiudicato. Dall'analisi delle immagini di videosorveglianza private presenti in zona e' stato possibile vedere come verso la mezzanotte, una persona giunta sul posto con lo scooter, dopo aver imbrattato le mura esterne del modulo prefabbricato con olio esausto, ha aggiunto benzina, cercando ripetutamente di darvi fuoco con uno stoppino e solo il sopraggiungere di altre due persone ha fatto desistere l'uomo dalle sue intenzioni.

Le prime attivita' di indagine si sono concentrate, grazie anche al supporto della Polizia Scientifica, a rintracciare lo scooter e un particolare giubbotto indossato dall'uomo che, unitamente a materiale documentale di matrice no vax, e' stato trovato durante la perquisizione. Successivamente, attraverso un'analisi sincronizzata delle varie immagini acquisite dalle telecamere comunali e private, e' stato individuato e seguito il percorso del motociclo dal momento in cui si e' allontanato dall'hub fino al termine della propria corsa nella via dove l'uomo risiede. I successivi servizi di osservazione e indagini hanno permesso ai poliziotti, guidati dal dirigente Guido D'Onofrio, di appurare che l'intestatario e l'utilizzatore dello scooter fossero la stessa persona che e' stata, poi, osservata mentre prestava la propria opera in nero presso un'officina di riparazione automezzi, dove utilizzava l'olio esausto e delle taniche rinvenute in via Pitteri.