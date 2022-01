Milano, operaio di 57 anni muore schiacciato in un cantiere edile

Incidente in un cantiere edile: operai perde la vita

Un incidente sul lavoro mortale a Milano. Alle ore 12:30 la Polizia di Stato e' intervenuta in via Ambrogio Spinola 1 per un infortunio presso un cantiere edile. Un operaio, cittadino italiano di 57 anni, mentre si trovava su un cestello elevatore, e' rimasto incastrato tra il cestello e lo stipite di una porta. Trasportato in codice rosso, l'uomo e' deceduto presso la clinica Sant'Ambrogio.