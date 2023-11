Milano ospiterà il prossimo G7 dei trasporti

Milano ospitera' il prossimo G7 dei trasporti, a Palazzo Reale nel mese di aprile, dall'11 al 13 aprile 2024. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo dal palco dell'evento organizzato da Most, il centro nazionale per la mobili sostenibile guidato da Ferruccio Resta. Per lui l'invito a collaborare. "Ho scelto la mia citta' per ospitare i ministri del G7 nella prossima primavera - ha detto Salvini -. Sara' dall'11 a 13 aprile a palazzo Reale. E credo sia giusto che una realta' come Most possa essere il partnership tecnico scientifico del G7 dei trasporti a Milano. Per quello che riguarda la tua realta', il Politecnico - ha detto rivolgendosi a Ferruccio Resta - conto che potremo fare un protocollo per preparare al meglio la tre giorni di lavoro".

Resta (Most): "Daremo al ministero tutto il supporto"

Immediata la replica del presidente di Most: "E' un invito a cui non si puo' dire di no. Daremo al ministero tutto il supporto" perche' "rappresentare il nostro paese nelle occasioni internazionali e' importante". "Mobilita' e sfide, assicurare la connettivita' dei trasporti di fronte alla crescente instabilita' globale - ha proseguito Salvini - e' un obiettivo non da poco, e ne discuteremo al tavolo. Servira' un lavoro di coordinamento e il ministro cerca di coordinare". "Avremo gli occhi del mondo puntati su Milano e sull'Italia. Se costruiremo assieme questo G7 faremo un grande lavoro" ha concluso.