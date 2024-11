Milano, il Palazzo della Ragione passa alla Camera di Commercio: mandato trentennale per riqualificare lo storico edificio

La storica struttura di Palazzo della Ragione, simbolo di Milano fin dal XIII secolo, vivrà una nuova fase grazie a una concessione trentennale alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La decisione, approvata dalla giunta comunale, prevede la riqualificazione e valorizzazione degli spazi, restituendo alla città uno dei suoi luoghi più iconici.

Un nuovo destino per un monumento storico

Parte degli spazi di Palazzo della Ragione, che si affacciano sulla centrale Piazza dei Mercanti, saranno affidati alla Camera di Commercio per un periodo di 30 anni. Insieme a una porzione della vicina Casa Panigarola, il palazzo sarà rinnovato per ospitare iniziative culturali e servizi accessibili al pubblico. La direzione cultura di Palazzo Marino ha riservato l'uso di questi spazi dal 15 novembre al 15 febbraio di ogni anno per eventi propri, garantendo così una programmazione costante in linea con le finalità storiche e culturali del sito.

L'interesse della Camera di Commercio per il recupero del Palazzo

Già nel luglio scorso, la Camera di Commercio aveva manifestato l’interesse a gestire il piano terra del Palazzo e parte degli spazi di Casa Panigarola, per un totale di 1.278 metri quadrati. Il progetto prevede il consolidamento delle uscite di sicurezza esistenti e la costruzione di una nuova scala con ascensore, per rendere completamente accessibile l'area alle persone con disabilità. Questi interventi miglioreranno la sicurezza e la fruibilità della storica "Sala Grande", permettendo di aumentare la capienza per accogliere un maggior numero di visitatori.

Sacchi: "Rispetto e valorizzazione della storia cittadina"

Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, ha sottolineato l’importanza del progetto per la comunità milanese: “Il progetto della Camera di Commercio è in linea con le funzioni storiche dell'edificio e le finalità culturali per cui è stato destinato, fin dal Medioevo.” L’obiettivo è quello di restituire alla città uno spazio storico, che nel corso dei secoli ha ospitato assemblee e dibattiti, rappresentando il cuore pulsante di Milano.

Casa Panigarola e Palazzo della Ragione: un legame con il passato

La riqualificazione include anche una porzione di Casa Panigarola, edificio del ‘400 che si affaccia su Piazza dei Mercanti. Storicamente, questo palazzo ospitava l’ufficio degli statuti, in cui venivano registrati e trascritti i decreti pubblici. Curiosamente, la stessa Camera di Commercio aveva già occupato parte di questo spazio nell’Ottocento, una connessione storica che oggi si rinnova.

Un tavolo tecnico per monitorare i lavori

La riqualificazione del Palazzo della Ragione sarà attentamente monitorata da un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Comune di Milano e della Camera di Commercio. Le opere di ristrutturazione saranno sottoposte al parere della Soprintendenza e richiederanno una stretta collaborazione con le aree tecniche comunali per assicurare che ogni intervento rispetti il valore storico dell’edificio.