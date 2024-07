Milano, paura per Fedez in ospedale: “Emorragia interna"

Nuovo ricovero per Fedez. Il cantante con una Instagram story ha fatto sapere di essere in ospedale per una emorragia interna. Il rapper ha scherzato citando la canzone di Dj Khaled, Another One: "Sono tipo Dj Khaled quando dice 'Another one' ma con le emorragie interne". In un altro post ha poi raccontato di aver scritto durante la notte alcuni testi per una futura ed eventuale canzone in cui parlava di "buchi allo stomaco".

Milano, Fedez sottoposto a una gastroscopia

Secondo quanto riporta l'Adnkronos Salute, Fedez è stato sottoposto a una gastroscopia dopo una perdita di sangue e a una procedura per fermarla. Lo scorso settembre il rapper era stato ricoverato per una decina di giorni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, e operato, per un'emorragia interna causata da due ulcere.