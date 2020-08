Milano, per sfuggire a un controllo si getta dal secondo piano

Un marocchino di 27 anni con un documento falso che indicava un permesso di residenza in Spagna si è gettato dal secondo piano di un hotel in via Lulli a Milano nel tentativo di sfuggire a un controllo. Nella caduta si è lesionato il tallone ed è stato portato all'ospedale di Niguarda. Ma è stato comunque arrestato dalla polizia. Prima dell'estremo tentativo di fuga, aveva aggredito con calci e pugni gli agenti.