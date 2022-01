Milano, per turismo e ristorazione la situazione resta drammatica. VIDEO

Milano, per turismo e ristorazione la situazione resta drammatica

A causa del Covid interi settori sono allo stremo. Oggi su Le Fonti Tv (www.lefonti.tv), nella trasmissione Advisory Update, Manuela Donghi, Head of Channel della live streaming television, ha fatto una fotografia della situazione attuale con Marco Barbieri, Segretario Confcommercio per Milano, Lodi e Monza e Brianza. Sono emersi dati che riportano una situazione ancora decisamente molto precaria per determinati comparti, soprattutto quello del turismo, della ristorazione e dell'intrattenimento, anche se non solo.

Barbieri: "La Galleria Vittorio Emanuele tornata vuota"

Per quanto riguarda la situazione di Milano, Barbieri si è detto proccupato di quanto sia cambiato lo scenario dopo le Feste: "A Natale tutto sommato i consumi sono andati bene, non ci possiamo lamentare, ma ora, se volessimo fare un esempio, si può notare come la Galleria Vittorio Emanuele sia tornata vuota. Tre mesi fa, non era così". Senza contare che a causa dei turisti che non arrivano e del ricorso massiccio allo smart working per i lavoratori, i bar e ristoranti sono vuoti durante la pausa pranzo. Barbieri ha specificato come dal lunedì al venerdì la popolazione residenziale milanese raddoppi (da 1.400.000 a 3.000.000) e come il pranzo rappresenti il 25/30% del fatturato annuale.