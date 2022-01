Milano, Piano Aria Clima: l'opposizione presenta 800 emendamenti

E' iniziata giovedì 27 gennaio la discussione in Consiglio comunale a Milano sul Piano Aria Clima, il piano strategico del Comune per la riduzione dell'inquinamento e il miglioramento della qualità dell'aria. L'opposizione ha presentato più di 800 emendamenti, dei quali una sessantina sono stati dichiarati inammissibili. Circa 600 sono gli emendamenti presentati dalla Lega, mentre i rimanenti dagli altri partiti. La votazione sugli emendamenti proseguirà nelle prossime sedute.

Forza Italia: "Piano aria e clima assolutamente obsoleto"

"Il piano aria e clima è assolutamente obsoleto. Penalizza la popolazione più fragile, anziani, disabili, famiglie con bambini, lavoratori autonomi e popolazione meno abbiente", ha commentato il capogruppo di FdI Andrea Mascaretti. Il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico ha invece affermato: "Nel piano in discussione non c'è attenzione verso anziani, disabili, artigiani, categorie produttive e per le persone meno abbienti".