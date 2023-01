Milano, Piantedosi: "Presenza massiccia di agenti nelle stazioni"

Programmata per oggi una vasta operazione nelle stazioni di Milano e Napoli. Parola del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervistato ieri a Zona Bianca su Rete 4: "Siamo partiti nei giorni scorsi dalla Capitale, il progetto e' condiviso con i sindaci. Da domani (oggi, ndr) - ha spiegato - partiamo con Napoli e Milano con servizi per restituire il decoro e una immagine migliore delle stazioni, anche ai fini dei frequentatori delle stutture. Quando questo potra' rendere visibile l'allontamento di certi fenomeni dalle stazioni stesse, confidiamo che avvenga con l'estensione di un periodo lungo di questi servizi".

Piantedosi, ha detto che nello specifico si tratta di "servizi interforze, ad alto impatto e in quadranti orari particolarmente sensibili in cui si assicura una presenza massiccia di operatori della polizia. A Roma abbiamo impiegato in una unica soluzione oltre 120mila uomini". L'operazione sicurezza riguardera' anche ospedali e luoghi della movida: "Sono obiettivi individuati d'accordo con i vertici di Polizia. Attiveremo un progressivo piano di potenziamento dei presidi negli ospedali. Sui luoghi della movida attueremo presenze non fisse, ma periodiche e frequenti, intercettando i fenomani negativi", ha aggiunto il ministro.

Blitz ambientalisti, Piantedosi: "Norme da rivedere"

Il ministro ha anche parlato del recente blitz di Ultima Generazione, che ha portato all'imbrattamento del "Dito medio" di Maurizio Cattelan davanti alla Borsa di Milano: "Abbiamo un tavolo aperto con il ministro Nordio per una riflessione sulla necessità di interventi normativi che, sia con strumenti penali che di sicurezza, possano tenere conto di queste situazioni che ultimamente si sono affacciate nella nostra realtà. Sarà quello il luogo dove faremo le giuste considerazioni".