Milano, pitone di due metri abbandonato tra i rifiuti

Un pitone reale di circa due metri di lunghezza dentro una gabbia abbandonata tra i rifiuti: è la scoperta fatta dagli operatori Amsa di Milano in via Rizzoli, zona Lambrate. E' stata subito allertata la Polizia locale che ha interpellato Gianluca Baldon, esperto di recupero animali, per prelevare il rettile. Che è complessivamente in buone condizioni, ricoverato in una clinica specializzata in zona viale Monza.