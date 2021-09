Milano: fondi elettorali, Sala "noi spendiamo un quarto di Bernardo"

Sono ancora i finanziamenti per la campagna elettorale a tenere banco nella corsa a sindaco di Milano. Lo sfogo di sabato scorso del candidato del centrodestra Luca Bernardo, che aveva minacciato il ritiro se non fossero arrivati subito i fondi promessi dai partiti, e' una questione risolta. A tornare sul tema in un'intervista a Radio Capital, è stato il sindaco uscente Giuseppe Sala. "Bisogna dichiarare quanti soldi si spende, noi spenderemo un quarto di quello che spende Bernardo", ha annunciato il primo cittadino milanese. Aggiungendo che le risorse per la sua campagna elettorale "arrivano da sostenitori, amici, conoscenti" ed e' "tutto in trasparenza perche' cosi' e' nelle regole. Preferisco non chiedere soldi ai partiti ma Bernardo se lo fa e' liberissimo di farlo, non ho nulla da contestare".

A stretto giro, e' arrivata la replica di Bernardo: "Dice che non prende risorse dai partiti, ma dimentica di aver dichiarato piu' volte che da candidato neofita nel 2016 fu finanziato anche dal Pd. Oggi chiede agli amici. Quindi, la domanda sorge spontanea, rispondera' se rieletto agli amici o ai milanesi?".

