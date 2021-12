Milano premia le eccellenze di Puglia

Il Premio "Ambasciatori di terre di Puglia" a Milano

L’Associazione Regionale Pugliesi festeggia i suoi primi 100 anni di presenza aggregativa nel capoluogo lombardo premiando cinque “Ambasciatori” della propria terra d’origine. Guglielmo Luigi Miglietta, Comandante del NATO Rapid Deployable Corps Italy, Generale di Corpo d'Armata. Nicoletta Manni, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. Il giornalista Antonio Troiano, responsabile della redazione Cultura del Corriere della Sera e direttore dell’inserto domenicale La lettura. Il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP e Varvaglione 1921, azienda attiva dal 1921 eccellenza della Puglia enoica.

Sono queste le eccellenze pugliesi premiate come Ambasciatori di Terre di Puglia 2021 nella cerimonia tenutasi a Milano nella Sala d’onore Umberto I di Palazzo Cusani.

L'Associazione Regionale Pugliesi compie 100 anni

Dopo lo stop dell’anno scorso a causa della pandemia, il Premio, giunto alla quindicesima edizione, è coinciso quest’anno con il centenario dell’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, nata nel 1921 e ora guidata dal Generale di Div. (r.) Camillo de Milato.

Questo evento rappresenta la continuità di un'iniziativa germogliata dalla volontà di Individuare e riconoscere l'eccellenza di persone e istituzioni caratterizzate da notevoli capacità professionali e artistiche, doti intellettuali, gestione organizzativa e imprenditoriale, profonda umanità, attitudini relazionali, talenti nei campi dell'arte, della musica e dello spettacolo, grazie ai quali hanno valorizzato le culture e l'ingegno delle genti originarie delle terre di Puglia contribuendo a diffondere una immagine positiva del Paese Italia ben oltre i confini nazionali.

Il logo ufficiale è una rappresentazione del faro di S. Maria di Leuca, punta estrema e fine delle terre di Puglia (de finibus terrae). Il faro di Santa Maria di Leuca, luogo di incontro dei due mari pugliesi, vedetta di una terra protesa verso altre terre, rappresenta per gli organizzatori il simbolo della vocazione al dialogo da parte delle genti di Puglia.

L’associazionismo pugliese in terra di Lombardia nasce ufficialmente nel 1921, con l’intento di creare una rete sociale per gli emigranti pugliesi che giungevano nel capoluogo lombardo, mentre ad oggi la sua mission è di valorizzare le eccellenze pugliesi e lombarde attraverso il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche, produttori di eccellenze enogastronomiche, artisti e esponenti della cultura oltre a favorire educational per giornalisti al fine di far meglio conoscere le realtà vive e pulsanti dei diversi territori.

La serata è stata condotta dalla giornalista Nicla Pastore.

Presidente del Premio l’avvocato cassazionista Anna Maria Bernardini de Pace.

Le personalità presenti alla premiazione

Tra le personalità presenti nel “Comitato d’Onore”, solo per citarne alcune, il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, il Prefetto della città Metropolitana di Milano S.E. Renato Saccone, la Rettrice dell’Università Bicocca di Milano Giovanna Iannantuoni, la Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera Livia Pomodoro, il Presidente della Corte dei Conti delle Marche Maria Luisa Motolese, il segretario Generale di Confcommercio Lombardia Giovanna Mavelia e il direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino.

Felicemente soddisfatti per il successo della manifestazione, così si sono espressi alcuni degli organizzatori: «Quest’evento», al termine della cerimonia di premiazione, spiega Camillo de Milato, «è destinato sempre di più ad essere un momento forte di aggregazione, confronto e condivisione tra vecchie e nuove migrazioni, soprattutto dopo la pandemia che nell’ultimo anno e mezzo ha impedito di vivere pienamente la vita associativa che non si è comunque fermata. Inoltre, rappresenta un momento d’orgoglio ma anche uno sprone per gli oltre duecentomila pugliesi che vivono e lavorano a Milano».

«È una felice coincidenza», dichiara Giuseppe Selvaggi, ideatore del Premio, «che l’edizione della rinascita coincida con il secolo di vita di storia associazionistica pugliese in terra di Lombardia. Da domani riprendiamo il lavoro di organizzazione per le prossime edizioni>>.