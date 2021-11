Milano, presunto peculato in questura: chiesto processo per ex dirigente

E' stata fissata per il 18 febbraio 2022 l'udienza preliminare a carico dell'ex dirigente dell'ufficio prevenzione generale della questura di Milano Maria Jose' Falcicchia imputata di peculato per una vicenda risalente tra il marzo 2014 e il maggio 2017. A chiedere il rinvio a giudizio e' stato il sostituto pg Massimo Gaballo, che avoco' l'indagine della procura. Secondo il rappresentante della procura generale la poliziotta, difesa dall'avvocato Domenico Aiello, "si appropriava - come si legge nel capo d'imputazione - di somme di denaro per un importo complessivo non inferiore a circa 7.500 euro" ricevute da via Fatebenefratelli "per liberalita' di soggetti privati o di personale della stessa questura" sulle quali "aveva disponibilita' materiale per ragione del suo ufficio".

E' stata chiesta l'archiviazione invece per la maggior di altre presunte sottrazioni illecite che Falcicchia, ora in servizio allo Scip della direzione centrale della polizia criminale, avrebbe commesso nella gestione della cassa interna della questura del capoluogo lombardo alimentata da donazioni di privati (40 mila euro) e dal ricavato della vendita del fotolibro 'Milano Il blu delle Volanti', e dal ritrovamento di contanti smarriti (13.250 euro).