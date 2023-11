Milano, prima pietra per l’Arena Santa Giulia. Nodo extracosti

Milano, prima pietra per l’Arena Santa Giulia

Simbolica posa della prima pietra ieri dell’Arena Santa Giulia, palazzetto progettato dal celebre architetto britannico David Chipperfield che accoglierà le competizioni di hockey su ghiaccio maschile durante le imminenti Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. Il sindaco Beppe Sala ha voluto precisare, “capisco la prudenza del condizionale, ma io sarei più imperativo: deve essere pronta. Da quello che capiamo, ad oggi siamo tranquilli di poterci arrivare, poi, come sempre le opere si scontrano con un costo che non è quello previsto quando sono state immaginate”.

Arena Santa Giulia, extra-costi a carico della società costruttrice

Per quanto riguarda i fondi governativi il sindaco Sala ha risposto: “Sul quanto non lo so, ci stiamo ragionando con Fontana, credo lo spazio ci sia, quindi sarà una definizione in corso. D’altro canto non è che io stia tranquillo per definizione, sono storie che ho già visto per Expo, ma alla fine con la buona volontà si risolve tutto. C’è anche una continua opera con il governo per riuscire ad avere un po’ di fondi per sostenere le aziende che stanno lavorando, perché il problema è che il tempo bisogna recuperarlo, quindi bisogna lavorare su tre turni e quindi i costi aumentano. Però, da quanto ci dicono c’è tranquillità”. Gli eventuali extra-costi saranno a carico della società costruttrice.