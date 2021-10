Milano, anziana trovata morta in casa: ipotesi omicidio

Una donna di novant'anni è stata trovata morta mentre le forze dell'ordine intervenivano nell'edificio dove viveva per un principio di incendio che si è sviluppato nel suo appartamento a Milano, in via Ponte Seveso, vicino alla Stazione Centrale. Ancora da accertare le cause che hanno provocato il propagarsi delle fiamme e il motivo del decesso della donna che secondo le prime indiscrezioni riporterebbe dei segni di violenza e compatibili con una ipotesi di strangolamento, cosa che farebbe pensare a un omicidio. Sul posto si trovano la polizia, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Secondo quanto riferisce Repubblica, la custode è stata accompagnata in Questura per una deposizione come testimone. Gli investigatori intanto stanno tentando di rintracciare il nipote che era l'unico parente che si recava a trovare l'anziana donna.