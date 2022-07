Milano punta alla sede europea della lotta al riciclaggio

Milano vuole diventare la sede dell'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Dopo che il Senato ha approvato delle mozioni che impegnano il Governo ad attivarsi in tutte le sedi europee, anche il Consiglio comunale di Milano si muove in questa direzione per candidare come sede, in particolare, il capoluogo lombardo. È stata infatti presentata dal consigliere Luca Bernardo (primo firmatario e ex candidato sindaco del centrodestra), vice presidente della commissione consigliare antimafia, una mozione che propone questa soluzione. Proposta sottoscritta da molti consiglieri comunali e dal presidente della commissione antimafia, Rosario Pantaleo.