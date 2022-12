Milano: raccolta rifiuti Amsa regolare il 7 e 8 dicembre

Amsa comunica che in occasione della festività del 7 e 8 dicembre i servizi di raccolta si svolgeranno come segue:

• A Milano la raccolta rifiuti sarà regolare. Le riciclerie cittadine di via Olgettina e Muggiano (via Riccardo Lombardi 13) resteranno aperte con orario 8:00 - 15:00, mentre resteranno chiuse le aree di via Corelli, via Pedroni e piazzale delle Milizie.

• A Bresso, Buccinasco, Cormano, Corsico, Gerenzano, Lacchiarella, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Saronno, Segrate, Trezzano sul Naviglio e Uboldo i servizi di raccolta saranno regolari;

• A Settimo Milanese il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare, ad eccezione della raccolta degli imballaggi in plastica presso l’area ZAI – zone artigianali e industriali – anticipata a martedì 6 dicembre.

• I centri di raccolta/piattaforme ecologiche di Bresso, Segrate e Cormano resteranno chiusi il 7 e l’8 dicembre.

• Nella giornata di giovedì 8 dicembre resteranno chiuse le piattaforme ecologiche di Gerenzano, Novate Milanese, Pero, Pioltello, San Giuliano Milanese (via Brianza) Trezzano sul Naviglio e Uboldo, mentre Saranno e San Giuliano Milanese (via Pace) resteranno aperte dalle 7.30 alle 12.30.

Ulteriori informazioni sui servizi di Amsa possono essere consultate nella sezione dedicata ai cittadini del sito.