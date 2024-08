Milano: rapina a mano armata e pestaggio in centro Snai, arrestato un 32enne

La scorsa notte, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un 32enne in flagranza per una rapina a mano armata in un centro Snai di via Monteverdi. L'uomo, armato di una pistola scacciacani priva di tappo rosso, ha aggredito un dipendente del centro, colpendolo sulla testa con il calcio dell'arma e costringendolo a consegnare 2.300 euro in contanti. L'incidente è avvenuto intorno alle 23, quando un cliente ha allertato le forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti, il rapinatore, un cittadino marocchino senza documenti e fissa dimora, è stato trovato in possesso del denaro e dell'arma.

L'indagine della Procura per rapina aggravata

Dopo l'arresto, la pm Alessandra Cerreti della Procura di Milano ha iscritto il 32enne sul registro degli indagati con l'accusa di rapina aggravata. L'intervento tempestivo della polizia ha permesso di bloccare il rapinatore prima che potesse fuggire, grazie anche alla pronta segnalazione di un testimone. L'uomo, ora sotto custodia, dovrà rispondere delle sue azioni nelle successive fasi legali.