Milano: rapinano una banca in corso Lodi, arrestati due pregiudicati

Milano, rapina a banca in corso Lodi, ladri arrestati

La Polizia ha arrestato attorno alle 13:30, due uomini (uno di 40 anni e l'altro di 42 anni), entrambi italiani e con precedenti, per la rapina commessa verso le ore 12:15 alla filiale del Monte dei Paschi di Siena in corso Lodi 18 a Milano. Gli agenti hanno bloccato i due in via San Dionigi recuperando il bottino di quasi 100mila euro, e trovando gli abiti e il taglierino utilizzati nel corso della rapina. I due malviventi avevano minacciato per mezz'ora circa i dipendenti della banca per poi scappare in scooter.