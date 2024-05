Milano, Redbrick Investment Group acquista immobile tramite Banca Akros

I soci di Redbrick Investment Group – asset e development manager immobiliare, società indipendente attiva negli investimenti immobiliari in Italia – in partnership un fondo internazionale di investimenti alternativi, hanno acquisito un immobile di circa 5.000 metri quadri principalmente a destinazione residenziale nella zona di Piazzale Susa a Milano. L’investimento è stato strutturato attraverso un veicolo di cartolarizzazione gestito da Zenith Global - intermediario finanziario leader in Italia nelle operazioni di finanza strutturata - in qualità di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Rappresentante degli Obbligazionisti e in cui Redbrick Advisors S.r.l. avrà il ruolo di Asset Manager, Banca Akros è l’Arranger dell’operazione e Banco BPM ha agito come Senior Lender.

L’immobile, quasi interamente locato, è stato costruito negli anni ’60 ed è composto da sette piani fuori terra, oltre sessanta unità residenziali e due spazi retail.

Il progetto di valorizzazione, sviluppato dallo Studio BE.ST. di Milano, prevede il rifacimento di tutte le parti comuni e delle facciate con un sensibile miglioramento delle performance energetiche dell’edificio.

Redbrick Investment Group è stata assistita dagli avvocati Filippo Turrio e Andrea Pantanella dello studio Matèria per quanto attiene alle tematiche civilistiche, dagli avvocati Francesco Squerzoni, Marco Frattini e Maddalena Catello di Jones Day, per quanto attiene le tematiche legate alla struttura della cartolarizzazione e del relativo finanziamento. Banca Akros e Banco BPM sono state assistite dai partners Luciano Morello e Giampiero Priori e dai senior lawyers Erik Negretto e Oreste Sarra di DLA Piper, nel contesto della cartolarizzazione e del relativo finanziamento.

Milano, Redbrick Investment Group: creare valore per noi e i nostri investitori

Alexio Pasquazzo, Founding Partner di Redbrick Investment Group insieme a Nicola De Martino, ha dichiarato che “L’acquisizione di questo immobile rappresenta un'ottima opportunità di ampliare il nostro portafoglio immobiliare in gestione e di creare valore per noi e i nostri investitori, ma soprattutto, oltre ad essere un virtuoso esempio di riqualificazione energetica dello stock immobiliare della città di Milano, costituisce una delle prime acquisizioni immobiliari per il tramite dello strumento della cartolarizzazione. Riteniamo che per questa ragione possa rappresentare un punto di riferimento per il mercato degli investimenti immobiliari in Italia”.

Per Umberto Rasori, CEO di Zenith Global ha aggiunto, “le cartolarizzazioni immobiliari rappresentano sempre più uno strumento flessibile per finanziare operazioni in ambito Real Estate, con l’opportunità per gli investitori di diversificare il loro portafoglio di investimento senza una gestione diretta degli asset immobiliari”

"Questa operazione - ha sottolineato Diego Bortot, Chief Asset Management, Real Estate and Servicing Zenith Global - conferma il rapporto di fiducia instaurato con Redbrick e pone Zenith non solo quale primario interlocutore per le classiche operazioni di finanza strutturata in cui l’azienda è leader, ma anche quale azienda pioniera nell’ambito delle cartolarizzazioni immobiliari”