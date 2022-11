Milano ricorda Luca, 14enne travolto dal tram mentre andava a scuola

Milano ricorda il giovane Luca Marengoni, morto l'8 novembre travolto da un tram mentre in sella alla sua bici si stava recando a scuola. La presidente del consiglio comunale di Milano Elena Buscemi in apertura della seduta di consiglio di giovedì 10 novembre ha fatto osservare un minuto di silenzio: “Sono giorni tristi per tutti noi, per Milano e non solo perché la morte di un ragazzo è sempre qualcosa che costringe la comunità di cui fa parte a fermarsi, a riflettere, ad interrogarsi. Vi invito quindi ad osservare un minuto di silenzio a testimonianza del sentimento di questo Consiglio comunale verso i familiari, chi lo conosceva e tutta la città”, ha detto.

Nel frattempo nell'atrio del liceo scientifico Einstein i compagni di Luca hanno accostato le cattedre per deporre fiori sotto a un cartellone che recita "Luca riposa in pace".

14enne travolto dal tram, il cordoglio del ministro Valditara

Ha espresso il proprio cordoglio anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: "Porgo le mie più profonde e sentite condoglianze alla famiglia di Luca Marengoni. Esprimo il cordoglio e la vicinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e mia personale anche ai suoi compagni e ai suoi docenti del Liceo 'Einstein', per un lutto - ha concluso il ministro - che colpisce l'intera comunità scolastica milanese e italiana".

Luca Marengoni, il flash mob di Masse Marmocchi

Masse Marmocchi ha invece organizzato nella mattinata di oggi, venerdì 11 novembre, quattro distinti flash mob vicino ai Navigli, in Ticinese, in zona Ghisolfa e a Calvairate per ricordare Luca, ma anche Momo, l'11enne travolto da un'auto pirata: Questo venerdì abbandoneremo la nostra musica, i nostri colori e i nostri modi gioiosi per manifestare vicinanza alla famiglia di Luca ma allo stesso tempo ribadire quanto stiamo chiedendo da quasi 10 anni: strade scolastiche sicure e una Milano inclusiva, a misura di tutte e tutti".