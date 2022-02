Milano, rider eroe soccorre un'anziana caduta in strada

Stanno facendo il giro del web le immagini di un rider che, borsone delle consegne in spalla, soccorre una anziana che ha avuto un mancamento in strada a Milano, cadendo e facendosi male al volto. La foto è stata scattata da una passante che l'ha inviata alla redazione di MilanoToday. La donna ha definito il rider un "eroe invisibile": "Condivido queste immagini, perché sento la necessità di farle parlare. Delle immagini semplici, umane. Eravamo in tanti ad aspettare che arrivasse l'ambulanza per quella signora anziana, che cadendo in seguito ad un mancamento, ha riportato una brutta ferita al naso".

Rider soccorre anziana a Milano, parla l'autrice della foto

"Dei ragazzi si sono subito attivati per chiamare i soccorsi, e quell'uomo era lì, con il suo lavoro sulle spalle, a tenerle il naso e la testa - prosegue il racconto -. Una scena di un giorno comune, di gente comune, dalla quale è entrato e uscito in silenzio".

Rider soccorre anziana: l'infortunio in zona China Town

L'infortunio è avvenuto in via Canonica angolo via Morazzone nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio. La donna ha 89 anni e sta bene: è stata portata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Quando i soccorsi sono arrivati, il rider gentile si è allontanato senza dire nulla nè farsi riconoscere.