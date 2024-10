Milano: rinasce "Torre Seta" in via Antonini. Fontana: "Aiuteremo 80 famiglie"

Dopo tre anni dal devastante incendio che colpì la Torre Seta (ex Torre dei Moro) in via Antonini 32 a Milano, oggi si celebra un nuovo inizio con la ripartenza dei lavori di ricostruzione. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, presente alla cerimonia di avvio, ha sottolineato come l'evento sia stato tanto incredibile quanto drammatico. Ha però evidenziato la resilienza dei cittadini e degli inquilini che, insieme alle istituzioni, hanno affrontato la tragedia con determinazione.

L'incendio e il supporto alle famiglie colpite

Fontana ha ricordato le immagini di quel tragico 29 agosto 2021, quando le fiamme avvolsero i 16 piani della Torre Seta, costringendo 80 famiglie a lasciare le loro case. Fortunatamente, grazie ai soccorsi tempestivi e alla solidarietà tra gli abitanti, non ci furono vittime. La Regione Lombardia si è subito attivata mettendo a disposizione alloggi Aler a regime agevolato, garantendo assistenza sanitaria e supporto psicologico. Oggi, grazie all’impegno delle istituzioni e al comitato Rinascita Antonini, i lavori di ricostruzione possono finalmente restituire un futuro alle famiglie colpite.