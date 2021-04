Milano, ripristinata la targa che ricorda Pinelli

Era scomparsa il 13 marzo, ora il Comune di Milano ha ripristinato in piazzale Segesta la targa che ricorda Giuseppe Pinelli "partigiano, anarchico vittima innocente delle trame fasciste dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni successive alla strage di Piazza Fontana", scrive l'Anpi provinciale che dopo l'episodio aveva denunciato l'accaduto ed espresso solidarietà ai famigliari di Pinelli con il presidente Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati. La targa era stata collocata nel 2019 in ricordo del ferroviere non lontano da dove viveva.