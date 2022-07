Milano, rissa con coltelli nella notte a Bruzzano. VIDEO

Milano: rissa con coltelli in via Fontanelli, Bruzzano

Note di violenza in via Fontanelli a Milano. I video pervenuti alla redazione di Affaritaliani.it Milano risultano girato giovedì 14 luglio. In uno di essi, dall'interno di un'auto si nota un giovane correre in mezzo alla strada armato con un coltello con una lunga lama ed un bastone. Altre immagini riprese dalla finestra di una abitazione mostrano una violenta rissa con lancio di bottiglie di vetro tra le auto di passaggio.

I residenti del quartiere temono una escalation di violenza

In questa parte del quartiere di Bruzzano, riferiscono i residenti, da qualche settimana si sarebbe insediato un gruppo di marocchini che stanno turbando l'ordine pubblico, tra risse e intemperanze. L'ultima dunque la scorsa notte, con il lancio di bottiglie che avrebbe anche portato al danneggiamento di alcune vetture. Dei fatti sono state informate anche le forze dell'ordine, ma cresce la preoccupazione dei residenti per una situazione divenuta ad alta tensione.