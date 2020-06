Milano, violenta lite in Isola: tre persone ricoverate



Rissa nella notte a Milano, in via Guglielmo Pepe, zona Isola. Tre persone sono state ricoverate dal 118 intorno alle 2.30: un uomo di 51 anni, il più grave, ha riportato, riporta l'Areu, ferite d'arma da taglio a braccia e gamba ed è stato portato in codice giallo al Niguarda.



Una donna di 25 e un uomo di 27 anni hanno subito un trauma cranico e sono stati portati al Fatebenefratelli.