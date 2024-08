Milano: ruba borsa alla Stazione centrale, arrestato 27enne

La polizia di stato ha arrestato un cittadino straniero di 27 anni con precedenti, per furto aggravato. Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno notato il 27enne all'interno di un locale di ristorazione. Nella circostanza l’uomo, dopo aver avvicinato due clienti intenti a consumare un pasto, ha sottratto una borsa per poi tentare di allontanarsi. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, lo hanno fermato, restituendo la borsa sottratta poco prima.