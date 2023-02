Milano, rubano un rimorchio con scatolette di tonno per 100mila euro

Hanno rubato da un deposito un rimorchio su cui c'erano 30 bancali di tonno in scatola del valore di circa 100 mila euro. Due italiani di 54 e 37 anni con precedenti sono stati denunciati dai Carabinieri per furto e ricettazione. Ieri intorno alle 12 i militari della stazione di San Colombano (compagnia di San Donato Milanese) sono intervenuti per il furto e hanno intercettato l'autoarticolato. Dopo un inseguimento, durato alcuni chilometri, i ladri si sono fermati lungo la strada provinciale 19 all'altezza della rotatoria vicina al cimitero di Graffignana. Dagli accertamenti e' risultato che la motrice era stata anch'essa rubata.