Milano: rubano una collana con il trucco del sapone liquido

La nuova truffa che si sta diffondendo a Milano? Basta del sapone liquido per rubare una collana. Lo ha dimostrato una coppia di malviventi che lo scorso giovedì è riuscita a raggirare una 75enne. Tutto è iniziato nel centro commerciale di via Osoppo. I due malintenzionati hanno puntato la vittima e l'hanno seguita sino a viale Legioni Romane. Quando la donna era ormai vicina a casa, sono riusciti a versarle del sapone liquido nel collo. Quindi hanno allertato l'anziana dicendole che era stata raggiunta dagli schizzi di guano di un uccello. Si sono proposti di aiutarla a pulirsi e durante le manovre le hanno asportato la collana d'oro. Si sono quindi dati alla fuga.

L'intervento della Squadra mobile dopo il colpo

Ma non si erano accorti di essere a loro volta pedinati, come riferisce il Giornale: alcuni agenti della Squadra Mobile di pattuglia hanno notato la coppia e li hanno inseguiti. Si tratta di un peruviano 45enne e di una argentina 25enne. Sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso.