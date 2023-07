Milano, rubato orologio da 130mila euro nel Quadrilatero della Moda

Rubato un orologio da 130mila euro nel Quadrilatero della Moda di Milano: la vittima del furto avvenuto nella tarda serata di sabato è un imprenditore austriaco di 53 anni. L'episodio - stando al suo racconto - e' avvenuto un'ora prima in via Sant'Andrea. Mentre passeggiava da solo e' stato avvicinato da tre uomini, che avrebbero origini nordafricane. Uno dei tre gli ha bloccato il polso e gli ha strappato il prezioso Patek Philippe. I rapinatori sono poi scappati facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini della Polizia.