Milano, Sala: giovedì vedo Salvini su mobilità e affitti brevi

"Vado giovedi' da Salvini, i temi sono tanti certamente c'e' la continuazione dello sviluppo della rete metropolitana che e' un tema cardine. Io sono molto interessato poi alla questione della ciclabilita' e delle diverse modalita' con cui ci si muove in citta'". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Milano. "Chiedero' al ministro la possibilita', con tutta la progressivita' che vogliamo, di mettere piu' autovelox in citta' perche' penso che la maggior parte dei milanesi usano la macchina in modo molto consapevole ma c'e' qualcuno che esagera. Qui si parla del limite a 30 ma se tutti rispettassero il 50 avremmo un minor rischio di incidenti. In piu' vorrei approfondire il tema degli affitti brevi. Capisco che e' delegata la ministra Santanche' e capisco che essendo la ministra del Turismo fa fatica a limitare una cosa che e' uno dei principali veicoli di crescita del turismo, pero' noi ormai siamo rimasti l'ultimo paese al mondo con una liberta' assoluta e penso che per il bene di Milano questo non funziona", ha concluso Sala.

Affitti brevi, Salvini: proprietari siano liberi di scegliere

"Io sono un sostenitore del libero mercato. Un proprietario di casa di 2, 3, 4 o 5 appartamenti, nel mio paese deve essere libero di metterli a reddito come meglio crede, senza che ci sia eticamente uno Stato che gli dica che cosa e' corretto e che cosa non e' corretto fare". A dirlo e' il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, riferendosi alla questione degli affitti brevi, nel corso del suo intervento all'assemblea generale di Assimpredil-Ance.