Milano, Sala: "La Giunta nella mia testa ce l'ho, siamo alle rifiniture"

“Sono molto tranquillo, credo che più o meno la giunta di avercela in testa. Non do anticipazioni, ci mancherebbe, però posso dire che la giunta nella mia testa ce l'ho, adesso siamo alle rifiniture. Ascolto tutti, ma poi i milanesi hanno la garanzia di avere un sindaco che decide con la sua testa in maniera indipendente, quindi sinceramente non vedo problemi”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della commemorazione dei vent’anni dell’incidente aereo di Linate. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se ci saranno tecnici in giunta, Sala ha risposto: ”Come sempre”.