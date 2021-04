Milano, Sala: "Livelli occupazionali, evaporati 5 anni di sviluppo"

"Siamo arrivati ai livelli di occupazione, anche della grande Milano, del 2014: è come se fossero evaporati cinque anni di sviluppo successivi all'Expo". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questo pomeriggio partecipando alla Tavola Rotonda 'A New European Bauhaus', organizzata dalla Triennale di Milano e promossa dalla Commissione europea. "Non siamo solamente noi in queste condizioni, le città in questo momento pagano un grande prezzo. Quindi tutto ciò che significherà e creerà lavoro, sano, magari anche diverso, e sostenibile sarà dal nostro punto di vista veramente benedetto", ha aggiunto Sala. "C'è un falso mito che il modello di Milano è stato un modello di rincorsa, di crescita: è stato anche questo, ma è stato soprattutto un momento di grande forza della volontà di cambiamento. Solo attraverso una visione di cambiamento si può trovare una sintesi virtuosa, che noi avevamo", ha concluso Sala.