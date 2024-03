Milano, Sala: mi piacerebbe continuare in politica

"E' troppo difficile e il campo largo a oggi fa fatica a esistere nel centrosinistra". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del convegno l'Europa che vogliamo rispondendo a chi gli chiedeva se immagina per se' un ruolo da federatore del campo largo nel centrosinistra alla politiche del 2027. "Ogni tanto ne parlo coi colleghi del centrodestra, alla fine la differenza e un po' la loro fortuna e' che hanno Forza Italia anche se non pesa tantissimo, ne garantisce una tenuta sul centro e sulla parte moderata, cosa che in questo momento manca a noi. E i conti sono presto fatti. Per questo bisogna guardare con attenzione alla formazione di forze nuove, in realta' in teoria potrebbero esserci pero' vediamo quanto fanno fatica a coesistere in un campo di sinistra", ha osservato.

Sala: il Pd, è inutile negarlo, è il mio partito di riferimento

"Io - ha affermato ancora Sala - non so cosa faro', so cosa non faro'. Ormai per me ritornare al mondo delle aziende e della finanza e' un capitolo chiuso della mia vita. Mi piacerebbe sicuramente continuare in politica, o comunque impegnarmi nel sociale, certo poi e' anche una questione di finestre e opportunita', per cui manca ancora troppo tempo, tre anni sono lunghissimi. Rimane il fatto che ormai ho capito che se dovessi e potessi continuare a lavorare, sarebbe sul fronte politico e sociale". E a chi gli chiede se nel Pd, ha risposto: "Questo lo vedremo in ogni caso, ne parlo spesso anche coi vertici del Pd, credo che il fatto che io sia sempre stato indipendente sia stato un vantaggio per tutti, per me perche' mi ha garantito una autonomia decisionale e operativa che e' stata utile, ma anche per il Pd. Alla fine il Pd si e' sempre comportato in maniera leale con me ma credo che sia andata bene per un sindaco senza la tessera. Il Pd e' inutile negarlo e' il mio partito di riferimento, il mio azionista di maggioranza in consiglio e in giunta. I rapporti sono sempre stati buoni. Detto cio' credo che sia giusto e utile continuare da indipendente".