Milano, Sala: se verrò rieletto ci sarà delegato contro le discriminazioni



Il sindaco di Milano non sara' in piazza sabato all'Arco della Pace per supportare il ddl Zan, ma in un video su Facebook fa sapere che vorrebbe essere presente, "per affermare con forza il mio sostegno per l'approvazione del ddl Zan. Non potro' esserci, ma la mia adesione rimane comunque convinta e completa. Ringrazio chi sara' presente per una battaglia che riguarda tutte e tutti noi, non solo le persone colpite da discriminazione.









Una delegata o un delegato del sindaco per le Politiche contro le discriminazioni. E' quanto promette in caso di rielezione il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sottolineando in un video pubblicato sui social il suo sostegno al ddl Zan, ricorda cio' che gia' ha fatto il capoluogo lombardo contro le discriminazioni e cosa fara' nel prossimo futuro: "Sostenere il Pride fino a non molti anni fa era una cosa forse impensabile per il Comune di Milano. Noi lo abbiamo patrocinato e l'abbiamo sostenuto ogni anno. Per me significa sostenere che tutte le persone sono uguali quando si parla di diritti e di dignita'. Come cerco di fare ogni giorno da quando sono sindaco. Per questo abbiamo avviato un profondo lavoro nelle scuole con un progetto sulla cultura delle differenze, contro il bullismo e le discriminazioni. Per questo abbiamo fatto la Casa dei Diritti, un luogo dove si puo' denunciare le discriminazioni subite e trovare sostegno. Per questo ancora abbiamo creato le case Arcobaleno, dove le troppe persone ancora oggi buttate fuori di casa perche' gay, lesbiche o transgender possono trovare un luogo dove vivere. A Milano non a caso abbiamo inaugurato, ben prima della legge Cirinna', il Registro delle unioni civili e abbiamo tolto qualsiasi vincolo legato al matrimonio per l'accesso ai nostri bandi. E sempre non per caso il prossimo anno ospiteremo a Milano la grande convention internazionale delle Iglta, l'associazione internazionale del turismo Lgtbq+, dopo l'edizione di New York nel 2019 e di Atlanta nel 2021".