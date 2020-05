Milano, Sala: "Suo destino è essere aperta e internazionale"



"Credo nella crescita associata alla solidarietà, non alla decrescita felice. E credo in una città aperta e internazionale, penso che questo sia il destino di Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala nel consueto videomessaggio su Facebook, aggiungendo che a suo avviso il capoluogo lombardo "deve sfuggire a una idea provinciale e chiusa e debba essere considerata a tutti gli effetti una grande città internazionale".



Fase 2: Sala, troppi assembramenti, domani incontro con prefetto



Troppa gente in giro nelle piazze milanesi e nei luoghi degli aperitivi. E il sindaco di Milano Giuseppe Sala su Facebook avverte: "Domani faro' nuovamente il punto con il Prefetto per verificare la situazione, a valle del weekend". Ieri mi sono sentito con i sindaci delle grandi citta' - ha aggiunto - . C'e' frustrazione in noi perche' tutti concordiamo che con le forze dell'ordine disponibili non si riesce a gestire gli assembramenti e che il richiamo al buonsenso funziona fino a un certo punto". "Le situazioni serali e notturne dove si riscontrano assembramenti (parola bruttissima, ma cosi' ci si intende) sono molte. Non e' questione di giusto o sbagliato. O di giovani o meno giovani, posto che in giro non ci sono solo giovani e, d'altro canto, se dovessi giudicare dai messaggi che ricevo, sono tanti i ragazzi che 'denunciano' l'irresponsabilita' di altri ragazzi" ha concluso.