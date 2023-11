Milano, Sala: "Ultra motivato sino al 2027, ma no a un terzo mandato"

"Sono ultra motivato a fare bene e arrivare bene al 2027", ovvero la fine del secondo mandato, "ma anche se ci fosse un terzo mandato non credo che vada bene per una città come Milano avere una governance più lunga di dieci anni. Alcuni miei colleghi sindaci lo chiedono con molta energia e quindi io capisco che a qualcuno può interessare ma non a me personalmente. Siamo rimasti l'ultimo paese in Europa con questa regola capisco gli altri sindaci che lo chiedono, ma non mi riguarderebbe". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico.

Sala: "Ho molta motivazione, siamo in una fase difficile ma mi da energia"

Sul periodo attuale, il primo cittadino ha sottolineato che "onestamente io ho molta motivazione e devo dire che per le mie caratteristiche personali quando le cose sono difficili riesco a mettere ancora più volontà. Ho passato anni terribili nella preparazione dell'Expo e ne sono venuto fuori. Adesso siamo in una fase difficile e c'è gente si scoraggia ma io invece trovo energia".