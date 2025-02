Milano, a Casa Brera il ristorante di Salt Bae (questa volta per davvero)

Apre anche a Milano uno dei ristoranti di Salt Bae, lo "chef-meme" noto per il suo iconico gesto del braccio a cigno usato per speziare i piatti. Con un po' di ritardo rispetto ai programmi la Nusr-Et Steakhouse arriva anche nel capoluogo meneghino. Nell'ottobre del 2022 infatti Nusret Gökçe, vero nome del macellaio turco, si diceva pronto per aprire nel 2023 anche nel capoluogo lombardo, ma la progettazione del ristorante in Italia - evidentemente - ha subito dei rallentamenti. Ora tutto sembra essere pronto. Lo riferisce il Corriere ripubblicando un post su Instagram del ristoratore.

Il locale sarà situato in Casa Brera, lussuoso albergo in centro città. Salt Bae propone quindi anche in Italia la sua esperienza esclusiva, rivola a una clientela sofisticata ed elegante. Non dunque un ristorante per tutte le tasche: un panino con Coca cola può costare più di cento euro e il piatto d'eccellenza, la GoldenGiant Tomahawk, arriva a ben 1650 euro.

Saranno tre i ristoranti di Salt Bae ad essere inaugurati in Italia. Oltre a Milano anche Napoli e Roma. Riguardo al locale milanese, ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma eloquente il video postato dallo chef, con quella che appare la firma di un contratto con Giuseppe Statuto, proprietario di Casa Brera.