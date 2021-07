Milano, salvate cicogne in nido abbandonato a Zibido S.Giacomo



Recuperati dal nido che gli adulti avevano abbandonato, probabilmente a causa del maltempo, e condotti in un centro recupero della fauna selvatica per le cure necessarie. È quanto successo a due giovani cicogne bianche, salvate grazie al personale operativo di E-Distribuzione, che è intervenuto per la messa in sicurezza di una linea di media tensione nel comune di Zibido San Giacomo, su richiesta delle autorità pubbliche e di Lipu. La necessità era mettere in salvo due giovani esemplari di cicogna bianca che si trovavano da alcuni giorni senza l'assistenza degli adulti in un nido posizionato su un palo dell'elettricità.



In quest'area, che fa parte del Parco Sud Milano, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, aveva messo in sicurezza, già nei mesi scorsi, diversi impianti, tramite isolamento dei conduttori e predisposizione di idonei supporti, per permettere la nidificazione di questa specie protetta. Ma, probabilmente in seguito al violento temporale che si è verificato nei giorni scorsi, i piccoli volatili sono stati abbandonati presso il nido. Per questo la Lipu, con Pierfrancesco Coruzzi del progetto Cicogna bianca Lombardia, dopo essersi accertato della situazione, ha avvisato infatti i Vigili del Fuoco, i quali hanno poi chiesto l'intervento di E-Distribuzione per mettere in sicurezza la linea. Grazie poi alla Polizia locale e alla collaborazione del sindaco si è potuto procedere con urgenza e mettere in salvo gli animali, che la Lipu, con l'associazione Sylvia, hanno condotto al Centro recupero del Wwf di Vanzago per le cure necessarie affinché gli animali possano riprendere peso e salute ed essere poi liberati in natura.



"Siamo contenti del buon esito di questa complessa operazione di salvataggio per una specie preziosa e delicata come la cicogna bianca - ha scritto in una nota Elia Mele, delegato della Lipu di Milano e Consigliere Nazionale. Gli animali nel nido erano in cattive condizioni ed occorreva intervenire con tempestività per sperare di poterli salvare". "Da sempre l'Azienda è sensibile al mondo dell'avifauna e della sostenibilità ambientale - ha aggiunto Livio Coccato Capo Unità Sicurezza e Ambiente zona Milano di E-Distribuzione. Grazie alla nostra presenza e vicinanza alle tematiche ambientali del territorio, siamo riusciti a collaborare in sinergia con Lipu e Vigili del Fuoco portando in salvo il nido".