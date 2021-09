Milano, Salvini arriva a Niguarda. Bolognini: "Lega aperta al territorio"

Stefano Bolognini, Commissario della Lega a Milano nonchè Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia, intervistato da Affaritaliani.it Milano, sottolinea come l'obiettivo della Lega in questo momento sia quello di dare il meglio - a partire dal dialogo coi cittadini delle periferie - per poter arrivare al ballottaggio in occasione delle amminsitrative di ottobre nel capolugo lombardo, con l'ambizione di dare un nuovo governo alla città.

Perché Matteo Salvini a Niguarda, che senso ha?

Vuole parlare direttamente alla città in un quartiere semiperiferico, fatto di case popolari ma non solo, che ha voglia di esser ascoltato, che doveva essere il quartiere modello delle periferie per Beppe sSala e così non è stato. In piazza Duomo incontri anche i turisti e chi è di passaggio, a Niguarda davvero milanesi.

Bernardo ha già perso?

Assolutamente no, gli incontri che stiamo facendo, che fa il candidato sindaco ci danno un ritorno di partecipazione importante che ci fa pensare che una parte significativa della città voti per lui e non per Beppe Sala. I sondaggi, quelli veri fatti in mezzo alla gente, ci dicono che la partita per Miano è aperta.

Fermi e Piazza nella Lega, come lo commenti?

Penso che sia in parte naturale. La Lega è il partito di riferimento del centrodestra, è il partito di riferimento nel Paese. Matteo Salvini ha aperto il perimetro anche a persone nuove, in modo che la Lega diventi sempre più partito del Paese. Fermi e Piazza, ma penso anche a Milano a Debora Giovanati, a Francesco Migliarese, che sono entrati di recente, ci dicono che la Lega è attrattiva in un momento in cui i partiti vivono momenti di difficoltà siamo orgogliosi di essere guardati come possibilità di un percorso di crescita e di un nuovo percorso politico.

Torniamo a Beppe Sala: ha annunciato che cambierà gran parte della sua giunta.

Entro certi limiti è la conferma di una bocciatura. Sono diversi gli assessori di cui i milanesi non sono pienamente soddisfatti, dalle piste ciclabili alle barriere architettoniche alla lentezza dei cantieri delle metropolitane. Il fatto che Beppe Sala parli più del futuro che del passato mi fa sospettare che anche lui non sia pienamente soddisfatto dei cinque anni in cui ha governato la città.

Esiste una gara tra Lega e Fratelli d'Italia?

Assolutamente no, la Lega è consapevole e orgogliosa di essere primo partito a Milano e non solo. Dobbiamo dare il meglio perché solo così potremo arrivare al ballottaggio e poi dare un nuovo governo alla città.

fabio.massa@affaritaliani.it

Bolognini: "Sala dica chiaramente se è favorevole o no al nuovo stadio San Siro

“Registriamo l’ennesimo ‘No’ della lista dei Verdi, alleati del Sindaco Beppe Sala, di fronte all’offerta di Inter e Milan, da mesi sul tavolo, di realizzare un nuovo stadio a San Siro con 1,3 Miliardi di euro di investimento completamente privato, con i soliti clichè del ‘cemento’ e del ‘progetto insostenibile’. Per loro non è importante che quest’opera darebbe un nuovo stadio funzionale ed efficiente alla città e che, soprattutto, cambierebbe il volto ad una zona purtroppo oggi carente di servizi. Per loro, l’importante è dire di ‘No’.” Lo dichiara Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier.

“La questione però è un’altra – prosegue Bolognini –: il Sindaco Sala dica chiaramente e una volta per tutte se è favorevole allo sviluppo della città oppure se preferisce inseguire Greta e anche per lui la realizzazione del nuovo stadio è solo ‘cemento’ e un ‘progetto insostenibile’.”