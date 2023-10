Milano, Salvini: "Non voglio una città a misura di Tesla"

"La mobilità sostenibile non deve essere figlia di ideologia. Il'no' all'auto a qualsiasi costo non aiuta l'ambiente ma danneggia il lavoro e lo sviluppo della città. Non puoi complicare la vita a chi per necessità deve usare auto e furgone": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini intervenendo al convegno 'La transizione energetica in Italia e il futuro della mobilità a Milano' nella serata di venerdì 27 ottobre. Parlando dei nuovi limiti per le auto più inquinanti Salvini ha aggiunto: "Non vorrei che tra qualche anno Milano diventi una città a misura di Tesla" cioè che "se hai 70 mila euro per farti un'auto nuova scorrazzi dove vuoi, se porti a casa 1.500 al mese invece ...". "Ritengo sbagliata questa guerra che ha come prime vittime lavoratori e lavoratrici con meno possibilità economiche", ha detto ancora il ministro, come riporta Mia News.

Legge di bilancio, Salvini: "Abbondanti fondi per le metropolitane milanesi"

"Anche in questa legge di bilancio ci sono abbondanti fondi per le linee metropolitane di Milano sia verso Sud che Nord": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega intervenendo al convegno 'La transizione energetica in Italia e il futuro della mobilità a Milano'. "Anche in questa legge di bilancio dove non ci sarà tutto per tutti lo sviluppo delle linee metropolitane di Milano è uno dei protagonisti infrastrutturali", ha aggiunto.

Salvini: "Sicurezza, Sala lo vedo spesso. L'importante è non mettere i problemi sotto il tappeto"

"Il sindaco Sala l'ho incontrato tante volte. Il MIT è il ministero dei sindaci. Per me non c'è un sindaco di centrosinistra o di centrodestra" quindi "l'ho incontrato diverse volte. L’importante è che non ci sia ideologia, che non si mettano i problemi sotto il tappeto, l’importante è che non si faccia finta che non ci sono problemi di sicurezza a Milano, purtroppo ci sono anche problemi di sicurezza", ha aggiunto Salvini.. Problemi, ha detto il leader della Lega "derivanti in molti casi da un’immigrazione irregolare, senza controllo, che non fa bene a nessuno". "Da ministro dei trasporti - ha poi ricordato - sto lavorando per portare 1.500 donne e uomini in Fs Security, per fare sicurezza sui treni e all’interno delle stazioni".