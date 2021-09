Milano, Salvini pensa a ballottaggio: a sinistra lite sullo stadio



"Sono convinto che Luca Bernardo possa essere un ottimo sindaco" e a Milano "ci sara' sicuramente il ballottaggio, conto che il centrodestra ci arrivi in forze". Traspare ottimismo dalle parole del segretario della Lega, Matteo Salvini, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa a Milano.



Per l'ex ministro se il sindaco Giuseppe Sala "avesse fatto tutto quello che aveva promesso, non saremmo qui a parlare di ballottaggio e stravincerebbe al primo turno, come fece Albertini quando fu riconfermato".



Invece il leader di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, invita tutto il centrodestra a fare quadrato attorno al candidato Luca Bernardo: "Ora basta con polemiche, accuse e 'sparate' fuori luogo: Luca Bernardo e' il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, deve avere il massimo sostegno da parte di tutti. Mancano meno di due settimane al voto, non possiamo perdere tempo con distinguo e sciocchezze varie, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Stiamo dando una mano enorme a Sala".