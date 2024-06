Milano, Salvini: "Siamo cresciuti, ci prepariamo alle Comunali"

"A Milano sto preparando le prossime comunali, ci stiamo preparando come centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a margine dell'evento per i 50 anni del Giornale. Il vicepremier ha detto che "siamo cresciuti, è cresciuto tutto il centrodestra. Siamo l'unico governo europeo che cresce e con la stessa Lega che cresce - ha concluso -. I problemi li lascio a chi è rimasto fuori dal Parlamento europeo, non a chi porta otto parlamentari a Bruxelles".

"Il centrodestra è maggioranza quasi ovunque, ora dobbiamo impegnarci sulle grandi città. Facendo autocritica rispetto all'ultima volta prima scegliamo i prossimi sindaci di Milano, Roma, Torino, Bologna, delle grandi città, prima il centrodestra cresce a livello nazionale". All'evento presenti anche la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Meloni: "A Milano sono una habituè"

A Milano "sono una habituè". Così la premier a chi le ha fatto notare a margine dell'evento come ultimamente venga spesso in città. Il sindaco della città, Giuseppe Sala, ha più volte chiesto una visita della premier dedicata alla città con un incontro anche con lui.