Milano, Salvini: su Ferragni non mi piace accanimento

Pandoro-gate, Salvini: su Ferragni non mi piace accanimento

Chiara Ferragni da ieri è indagata dalla procura di Milano per 'truffa aggravata da minorata difesa' in relazione alla promozione del pandoro Balocco. E' indagata per lo stesso reato anche Alessandra Balocco in quanto rappresentante dell'azienda. "E' chiaro che il Paese non dipende da Chiara Ferragni e spero che la politica abbia cose piu' importanti di occuparsi dei pandori, pero' a me non piace l'accanimento a prescindere su qualcuno che e' in difficolta'". Lo ha detto, a sorpresa, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5.

Pandoro Ferragni, Coldiretti: prezzo pandoro sale con apertura indagine

Altro che saldi, il pandoro Pink Christmas firmato da Chiara Ferragni è ancora molto richiesto e le offerte arrivano fino a 250 euro, secondo l'indagine della Coldiretti su siti di compravendita on line, dopo l'apertura dell' indagine da parter della Procura di Milano con l'accusa di truffa aggravata. E' quanto afferma la confederazione agricola in occasione dell'avvio della stagione degli sconti, dopo l'Epifania, anche per cibi e bevande della tradizione sugli scaffali di negozi e supermercati, oltre che per l'abbigliamento.