Milano, Sardone (Lega): "Area C a 8,50 euro, inaccettabile"

"Area C potrebbe arrivare a costare 8.50 euro a ingresso: nel nome dell'ideologia finto-ecologista la sinistra azzoppa il lavoro dei tanti milanesi e non costretti a entrare nella ztl del centro per guadagnarsi da vivere col proprio mestiere. Tutti quei lavoratori che usano attrezzi, anche ingombranti, trasportabili solo in auto o furgone, dovrebbero usare il tram? Ormai siamo al di là di ogni ragionevole considerazione": così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino milanese della Lega.

Sardone: "Milano aumenterà anche i ticket di piscine e musei"

Sardone prosegue: "Come se non bastasse il Comune di Milano aumenterà anche i ticket di ingresso a piscine e musei, andando a colpire lo sport e la cultura, due pilastri su cui far crescere i nostri figli. Persino il pass sosta per residenti potrà essere a breve a pagamento. Il sindaco Sala e la sua giunta da ztl stanno operando una mattanza sociale a Milano: chi non ha abbastanza soldi deve andarsene, secondo la Bibbia Radical Chic…".