Milano, sbatte contro la portiera dell'auto aperta: ciclista muore dopo dieci giorni

E' morto dopo dieci giorni il 35enne Francesco Caputo, ciclista vittima di un incidente stradale in via Superga, nei pressi di Stazione Centrale a Milano. L'uomo, riferisce Ansa, aveva urtato violentemente contor la portierà di un'auto che il conducente aveva aperto senza accorgersi del suo arrivo. Immediatamente erano apparse gravi le condizioni di Caputo, portato in codice rosso in ospedale. La vittima era ingegnere biomedico originario di Lucugnano, nel salentino. I supio organi saranno donati.