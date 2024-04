Milano: scippi ad anziani con tecnica ketchup, arrestate 5 persone

Lo scorso mercoledi' la polizia di Stato ha arrestato cinque cittadini colombiani di 24, 29 e 40 anni tra cui due donne di 25 e 41 anni, per furto aggravato in concorso. I poliziotti della squadra anti borseggio della squadra mobile milanese hanno agganciato il gruppo in piazzale Oberdan mentre si spartivano il contenuto di un portafoglio attorno a un cestino. Mentre alcuni poliziotti hanno pedinato i cinque, altri hanno rintracciato il proprietario dei documenti. L'uomo, un 70enne italiano, era al commissariato Lambrate a denunciare il furto. Convocato in questura per sporgere denuncia ha raccontato che poche ore prima, in piazzale Gobetti, dopo aver prelevato 200 euro, e' stato colpito alla schiena con della sostanza liquida di colore rosso, verosimilmente ketchup. L'anziano non capendo cosa stesse succedendo, e' stato avvicinato da una coppia che si proponeva di aiutarlo, ma poco dopo il loro allontanamento si e' accorto della mancanza del suo portafoglio.

Le prove dalle telecamere di videosorveglianza. Ottenuta la custodia cautelare in carcere per gli autori del furto

Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno potuto constatare tutto quello che era accaduto precedentemente, hanno identificato i cinque autori del furto e, all'interno della borsa della 41enne, hanno rinvenuto delle bustine di ketchup. Prima di essere bloccati, due di loro avevano provato a derubare un'altra vittima. Per loro la pm Francesca Crupi ha chiesto e ottenuto dal gip la custodia cautelare in carcere.