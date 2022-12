Milano, scontro tra vettura e tram: grave l'automobilista

A Milano in via Giovanni Battista Grassi incidente tra un autovettura e un tram alle ore 21 e 30 circa, il conducente e il passeggero dell'auto sono rimasti incastrati nei veicolo. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno estratto le persone. Il conducente, riferiscono i Vigili del Fuoco, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, il passeggero al Sacco in codice giallo. C'era anche una donna nei posto posteriore ma è uscita autonomamente dall'auto.