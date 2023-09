Milano, sei attiviste di Ultima Generazione si incatenano in strada

Traffico bloccato in viale Fulvio Testi a Milano da sei attiviste di Ultima Generazione. Il blitz alle 8, le donne, ta cui una nonna 72enne, si sono legate tra loro con una catena a tre a tre mentre 20 sostenitori assistevano a bordo strada.

Ultima Generazione: le sei attiviste condotte in questura

"'Le Forze dell'ordine -si sottolinea in una nota di Ultima generazione- sono arrivate sul luogo alle 8.17; pochi minuti dopo le cittadine si sono spostate per far passare un'ambulanza e sono rimaste bloccate a bordo strada dalle forze dell'ordine, le quali hanno poi proceduto a rompere con l'uso di tenaglie la catena che teneva legate le cittadine. Attorno alle 9.00, infine, le donne, che hanno fatto resistenza passiva, sono state fatte salire sulle volanti e condotte alla questura di Milano''.

L'attivista di Ultima generazione: "Ho paura di perdere i miei cari per una catastrofe"

''Non vorrei essere qui oggi ma ho deciso di bloccare la routine delle persone, compresa la mia, usando unicamente il mio corpo per urlare che non possiamo più fare finta di niente. Non abbiamo più tempo. A spingermi è l'amore verso le persone a me più care. Ho paura di perderle, ho paura che una catastrofe le porti via da me, perciò farò tutto quello che è in mio potere per non permettere al nostro Governo di spingerci verso il baratro. Ho una responsabilità in quanto cittadina, quella di ribellarmi se qualcosa non mi va giù'', ha dichiarato Alessandra ad AdnKronos".

Salvini: "Eco imbecilli da accompagnare in galera"

Tranchant il commento del vicepremier Matteo Salvini: - "Eco-imbecilli bloccano Viale Fulvio Testi a Milano. Questi idioti danneggiano lavoratori, studenti e ambiente, creando traffico e caos: portateli via di peso e accompagnateli dove è giusto che stiano: in galera".

Fontana: "Seneggiate che creano solo danni"

Non più tenero il governatore lombardo Attilio Fontana: "Queste sceneggiate creano solo danni e arrabbiature a tutti". il governatore definisce sui social "eco-fanatici" coloro che questa mattina, in viale Fulvio Testi, a Milano, hanno bloccato il traffico. "Noi - aggiunge il presidente Fontana - la lotta per tutelare l'ambiente la facciamo con provvedimenti concreti, con il sostegno della popolazione e delle imprese".