Milano: sequestrati oltre 12 kg di sostanza stupefacente, arrestati due 20enni

Milano: sequestrati oltre 12 kg di sostanza stupefacente, arrestati due ventenni

Oltre 12 kg di sostanza stupefacente fra hashish marijuana e cocaina sono stati rinvenuti dalla Polizia di Stato di Olgiate Olona durante un controllo ad una autovettura VW T-Roc, effettuato nella mattinata di lunedi' 8 gennaio. A bordo del veicolo due uomini, un italiano ed un rumeno, entrambi ventenni. Il particolare stato di agitazione dei due ha insospettito gli agenti, che hanno approfondito le ricerche, rinvenendo all'interno dell'autovettura circa 1,2 Kg di sostanza stupefacente del tipo hashish ed una somma di denaro contante di circa 500 euro.

La perquisizione nelle abitazioni: 12 kg di stupefacenti e non solo, l'arresto

Dopo una perquisizione domiciliare nelle abitazioni dei due soggetti, residenti nelle province di Bergamo e Cremona, gli agenti hanno rinvenuto un ulteriore ingente quantità di sostanze psicotrope, per un totale di oltre 12 Kg. Oltre ad una pistola scacciacani, un machete, bilancini di precisione, coltelli a serramanico ed a farfalla ed una macchina per il confezionamento delle droghe. I ventenni sono stati arrestati per il reato in concorso di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell'Autorita' Giudiziaria di Milano e tradotti presso la Casa Circondariale "Francesco Di Cataldo" di Milano.